Hoe durft zo'n vrouwenmepper die baan nog te houden?

Toen hij Maxime Verhagen destijds toesprak op een CDA-congres, herkende je al de blik van de waanzinnige in zijn ogen en hoorde je meedogenloze agressie in zijn stem.



Camiel Eurlings.



Zijn ideologie: het sadisme. Het CDA gebruikte hij als sm-honk. Hij liet zich graag op het strand fotograferen met fotomodellen, terwijl KLM onder zijn reet in elkaar schrompelde.



Het verbaasde mij dus niet dat één van die fotomodel­dames op een gegeven moment naar de politie is gestapt om aangifte van mishandeling te doen.



Dat Camiel niet spoorde, dat hij niet zonder begeleiding de straat op zou mogen en gekleed diende te gaan in een dwangbuis in plaats van in een net pak, was iedereen duidelijk, maar op een of andere manier weten dat soort jongens zich altijd in fijne baantjes te corrupten.



Dus werd hij ook bestuurslid van de sportkoepel NOC*NSF.



Hij was de bekende aal in de pot met snot als hij naast Willem en Máxima mocht zitten met een oranje jumper aan; zulke jongens ontwikkelen extra kwijl in de nabijheid van koninklijke hoogheden. Die verhogen zijn status zodat hij nog makkelijker iets kan verleiden om in elkaar te beuken.



Maar nu is het zelfs NOC*NSF te gortig geworden en is hem verzocht ontslag te nemen als bestuurslid.