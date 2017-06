Hij hoopte dat de dood ook een beetje zo zou zijn

Doodgaan is echt lastig. Ik leef nog en toch mist ze me al

"Wie is Emily?" vroeg ik.



Hij pakte een telefoon van zijn bureau, voerde een zescijferige toegangscode in en zocht naar de mooiste foto die hij van haar had. Op de mooiste foto die hij van haar had, zat ze op een schommel. Het was ongetwijfeld ook de mooiste foto die hij van de schommel had.



"Hebben jullie iets?" vroeg ik.



"We hebben meer dan iets, alleen nog niet alles," zei hij, net voordat hij aan zijn derde gebakje begon.



"Zijn er ook dingen die je niet gaat missen?"



"Koriander ga ik niet missen. En de hond van de ­buren ook niet."



Samen staarden we uit het raam. Zijn moeder stond weer naast de waslijn.



"Soms wil ik haar aan die waslijn ophangen. Haar ­gezicht is al maanden niet meer droog geweest. En ik begrijp haar hoor, maar aan de andere kant voelt het alsof haar pijn, haar verdriet groter is dan dat van mij. Ik vind het lastig. Doodgaan is echt lastig. Ik leef nog en toch mist ze me al."



Afgelopen vrijdag was zijn begrafenis. Emily zat vooraan en zijn gitaar stond voor de kist. Naast de gitaar stond de mooiste foto die de wereld van de jongen had. Het was een vakantiefoto. Zanderige armen en een goedkope zonnebril van dat ene winkeltje op de boulevard.



Zes vrienden droegen zijn kist naar buiten. Liefdevol en zorgvuldig. De gebakjes in deze doos mochten niet kapot. Zes vrienden droegen hem naar buiten. Hij was veilig in de handen van de bakker.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug. Reageren? james@parool.nl