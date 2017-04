Het was een mooie week voor het socialisme

De ruk naar links heeft te ­maken met het succes van de stad

De roep om de huizenmarkt te beteugelen is begrijpelijk, ­gezien de enorme prijsstij­gingen. Aan de andere kant: mensen zijn kennelijk bereid veel te betalen voor een woning. Dat wil niet zeggen dat de markt faalt.



De beste manier om de prijzen enigszins onder controle te houden, is het bouwen van zo veel mogelijk nieuwe huizen. En voorkomen dat speculanten en huisjesmelkers vrij spel hebben.



Overheidsingrijpen past in een patroon. De afgelopen maanden heeft de gemeente haar grip op de stad versterkt. En dat onder leiding van een coalitie die met VVD en D66, naast SP, overwegend liberaal is.



Zo heeft dit college een hotelstop afgekondigd, de bierfiets uit het centrum verbannen en wil het bepalen welke winkels zich mogen vestigen in bepaalde straten. Rondvaartboten moeten kleiner, bepaalde ­bestelbusjes mogen de stad niet in.



In VVD-jargon: behoorlijke staaltjes 'ondernemertje ­pesten'.

Vakantieverhuur wordt ­beperkt. VVD-wethouder Eric van der Burg intervenieert in de opvoeding van te dikke kinderen. Begrijpelijk? Zeker. Maar niet echt liberaal.



VVD en D66 zijn hier op aarde om regels te schrappen. In plaats daarvan komen er meer verboden en geboden bij.



De landelijke politiek heeft een ruk naar rechts gemaakt. Meer markt, minder overheid. Meer VVD, minder PvdA. De Amsterdamse politiek beweegt juist naar links. Meer overheid, minder markt.



De ruk naar links heeft te ­maken met het succes van de stad. De vrije markt explodeert dusdanig dat niemand meer opkijkt van een beetje overheidsbemoeienis.



Het past in de trend dat sterke steden meer en meer hun eigen gang gaan. De Republiek ­Amsterdam, maar dan van linkse snit. Benieuwd of SP, PvdA en GroenLinks dit sentiment kunnen omzetten in zetels.



Politiek verslaggevers Roelf Jan Duin en Michiel Couzy belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



