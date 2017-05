Het was 1994. Guru sprak vanuit mijn walkman

Zijn stem vliegt als een straaljager die schoolboeken afvuurt over de landschappen die topproducer DJ Premier op zijn MPC60 heeft geschetst

Hij klinkt als een ietwat geïrriteerde leraar. Guru wil dat je op tijd komt en oplet. Hij wil dat je afstudeert. ­Guru wil dat jij dat ook wilt. En als je dit niet wilt, verschijnt er een kloppende ader op zijn voorhoofd en spuwt hij zijn weldoordachte furie over je heen. Soms belerend, maar nooit hoogdravend. De waarheid hoeft nooit gecompliceerd te zijn.



'I can't work at no fast-food joint, I got some talent, so don't you get my point?'



Dit was een van de eerste zinnen die ik van hem hoorde. Het is een zin die me altijd is bijgebleven. In de zin zit uitzichtloosheid, een gebrek aan kansen, maar er zit ook zelfliefde in, branie, en hoop. Veel hoop. Ik weet dat ik talent heb. Hoe vaak je ook over me heen loopt, ik weet wie ik ben, ik weet dat ik een onvertrapbare bloem ben.



Op het in 1998 uitgebrachte album Moment of Truth is Guru, naar mijn mening, op zijn tekstuele best. Zijn stem vliegt als een straaljager die schoolboeken afvuurt over de landschappen die topproducer DJ Premier op zijn MPC60 heeft geschetst. In het nummer dat dezelfde naam als het album draagt, preekt de in Boston geboren rapper over de valkuilen in het leven. Zijn stem kalmpjes, maar altijd dringend. Een stem als een jazztrompet.



Een jazztrompet die je sinds zijn dood veel te weinig hoort. Dus pluk de onvertrapbare bloem en breng hem naar je oor. En luister naar Guru. Luister naar de lente die nooit tegen je zal liegen.



