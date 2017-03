Is het waar dat Erdogan heel Europa wil islamiseren? Of is het zo dat hij het ganse Turkse volk achter zich wil krijgen om zijn dictatorschap democratisch te rechtvaardigen?



Dat laatste zou interessant zijn, want in dat geval wéét Erdogan dat een dictatorschap wellicht moreel niet helemaal in orde is. Hij zoekt een meerderheid onder zijn volk, zodat die straks medeverantwoordelijk is voor zijn dictatoriale daden.



Charlie Chaplin heeft eens gezegd: "Dictators bevrijden alleen zichzelf en maken hun volk tot slaaf."



Het vreemde is dat 'het volk' vaak een dictator wenst. De democratie gaat ze te langzaam - en dat klopt ook wel. Het sluiten van een compromis kost namelijk tijd; alle overwegingen moeten worden uitonderhandeld.



In een goede democratie zijn de politici ook een beetje paranoïde. De politicus moet zijn tegenstanders altijd enigszins wantrouwen; het politieke debat wordt dan niets anders dan het uitpraten van je achterdocht.



Als de wederzijdse achterdocht aanvaardbaar is geworden, ontstaat het aanvaardbare compromis. Democratie is overwonnen achterdocht.