Het rare met fenomenen is dat ze ongemerkt verdwijnen

Die muis­armvrees mag wegblijven, maar dat lekker zachte gelmatje ga ik weer eens opsnorren

De muisarm en Tweetystropdas vertonen opvallende gelijkenissen met Vanilla Ice, de zanger van die vreselijke oorwurm Ice Ice Baby. Ooit was ie wereldberoemd. Nu hoor je er nooit meer iets van.



En toch, heel soms klinkt op de radio dat overbekende tududududududu-introotje. En ondanks mezelf sta ik vervolgens midden in de kamer plompzakkende bewegingen te maken en waan mij in een jarennegentigharembroek.



Everything dies baby that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back, zong Bruce Springsteen. Alles komt terug. Soms ietwat gereïncarneerd.



Zo is de muisarm een frozen shoulder geworden. En op dat congres zag ik geen jolige stropdassen, maar wel tientallen mannen in brave krijtstreeppakken waaronder ze witte gympies droegen. De stiekeme lossegast-look. De pakgymp is de Tweetystropdas van 2017.



Maar in wezen is het hetzelfde. We razen vooruit, de basis blijft gelijk. Wat is momenteel onder technerds de meest besproken mobiele telefoon? De Nokia 3310, dat oersaaie apparaatje dat we allemaal hadden, voordat we overstapten op lichtgewicht zelfsturende automatisch met onze ijskast communicerende breedbeeld-iPhones.



De 3310 is opnieuw op de markt gebracht en lijkt een hit te worden. Ik snap dat. Die nieuwe oude telefoon die niets anders kan dan bellen, soms verlang ik ernaar. Een stap terug kan een stap vooruit betekenen. Die muis­armvrees mag wegblijven, maar dat lekker zachte gelmatje ga ik weer eens opsnorren. En ik hoop van harte dat Vanilla Ice aan een comeback bezig is.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken, waaronder recentelijk nog Ajax, Mijn Club (2015). Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.



