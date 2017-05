Het is weer net zo stil als toen in die ziekenhuiskamer

Ik lees de brieven van al die ouders die snakken naar erkenning

Ik lees Plasterks brief. Ik lees de brieven van al die ouders die snakken naar erkenning. Mensen die met hun verdriet onder hun arm bij het stadhuis staan en worden weggestuurd. Het kan toch niet zo wezen dat onze kinderen verloren raken tussen een toegezegde wet en de haperende Haagse machine?



Eindeloos hebben we aan de poorten gerammeld om te zorgen dat Plasterk naar ons wilde luisteren. Dat deed hij uiteindelijk. Maar nu is het stil. Net zo stil als het was in de ziekenhuiskamer nadat mijn dochter zonder adem ter wereld was gekomen. Stilte is daarna nooit meer hetzelfde geweest.



Vroeger werden levenloos geboren kinderen bij ouders weggehaald nog voor ze ze konden zien. Dat was beter, was de gedachte. Dan kon je je ook niet hechten. Door de honderden verhalen over dat wat deze vaders en moeders nooit in hun armen mochten houden, weet ik dat pijn juist groeit als hij niet mag bestaan. Doodgezwegen is nog erger dan de dood.



Ben ik cynisch als ik me afvraag of we aan het lijntje zijn gehouden? Als ik beelden van Plasterk voor me zie die straks Rik Felderhofje in Frankrijk speelt en nergens meer op kan worden aangesproken? Als er heel soms een stemmetje in me fluistert dat die mooie zinnen wel erg goed uitkwamen met de verkiezingen op komst?



Ja, natuurlijk is dat cynisch. En het is vast ook helemaal niet waar. Achter de schermen wordt keihard geknokt om onze dode kinderen een leven te geven. Want belofte maakt schuld, toch? Toch?



