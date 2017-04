Net, toen Buddy naar het toilet liep, zag hij zijn oom in de keuken staan met een trechtertje. Buddy zag hoe zijn oom een vol flesje Grimbergen in een leeg flesje aan het overgieten was. De oom knipoogde naar Buddy, liep op hem af en schoof een zorgvuldig opgevouwen briefje van tien in dat kleine zakje dat in de grote zak van elke spijkerbroek woont.



"Ik denk dat ik wat ga reizen of zo," zegt Buddy.



"Reizen?"



"Ja, wat van de wereld zien. En mezelf vinden."



"Weet je wat jouw generatie moet vinden? Weet je waar jouw generatie een keer naar op zoek zou moeten gaan? Het simpele vermogen om tevreden te kunnen zijn. Het is geen straf om doodgewoon te zijn. Echt! En wat wil je na dat reizen gaan doen?"



"Als ik weer terug in Nederland ben, wil ik een nieuwe kleur uitvinden."