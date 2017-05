'Hier bij het Binnenhof hebben we zojuist gehoord dat verkenner Edith Schippers een psychiater heeft laten komen om de fractieleiders te analyseren en te helpen."



"Wie is die psychiater?"



"Dat is Herr Doktor Theodor Holman, uit Wenen, hij heeft nog les gehad van Freud zelf. En heeft een uitstekende reputatie als het gaat om het analyseren van de geest van politici. Toevallig staat Herr Doktor Holman naast me, en we zullen hem een paar vragen stellen."



"Herr Doktor, waaraan lijden de huidige Nederlandse fractieleiders?"



"Zij zijn unfurstellbar kinderachtig. Das duidt op een Egoproblem, nicht. Zij vinden sichselbst außerordentlich belangrijk. Zij willen nicht bewegen."



"Ze hebben toch ook uiteenlopende standpunten?"



"Ach, mein lieber Herr. In Nederland zijn er kein grote Problemen meer. Het is allemaal een kommaatje nach links of nach rechts. Aber ze willen niet vanwege das Egoproblem en daarom zijn ze zo kinderachtig."



"Hoe komt het dat ze zo kinderachtig zijn?"



"Ze hebben allemaal gewonnen, nicht. Behalve de PvdA. Dus ze denken dat ze wichtig sind. Aber het zijn natuurlijk mietjes, want ze haben alle Angst."