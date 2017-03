Langere openingstijden is een idee van 35 miljoen toeristen terug

Amsterdam is weer wat meer een wereldstad. We mogen al

24 uur per dag uitgaan, bouwen hoge woontorens en vanaf 1 juli kunnen we ook nog eens tot diep in de nacht shoppen, besloot de gemeenteraad deze week.



Dit winkelen-wanneer-je-maar-wilt komt uit de koker van coalitiepartijen D66 en VVD. In 2014 vonden deze liberale broeders en zusters elkaar in de ambitie om het allemaal wat leuker te maken in de stad, wat wereldser, wat meer New York, wat meer 24-uurseconomie.



Meer ruimte voor ondernemers en mensen die vooruit willen in het leven. En vooral: minder regels en belemmeringen.



De langere openingstijden zouden vooral Amsterdammers ten goede komen, lazen we in het voorstel, dat begin 2015 al is ingediend door Jan Paternotte (D66), inmiddels Kamerlid, en Marja Ruigrok (VVD). 'De werktijden van steeds meer mensen spelen zich af buiten de kaders van negen tot vijf.'



Dus waarom moet het dan verboden zijn voor 'kleine winkels, drogisterijen of misschien een tandarts om tot laat of zelfs de hele nacht geopend te zijn', schreven Paternotte en Ruigrok, die de winkeltijden in heel het centrum wilden vrijgeven, met uitzondering van de Wallen.



Dat was 2015, twee jaar en 35 miljoen toeristen geleden. Toen VVD en D66 nog vonden dat het best meevalt met de drukte in de stad en dat het massatoerisme vooral goed is voor de kassa van de winkeliers.