Het idealisme van Pechtold en Klaver komt niet uit het hart

Wat me aan hem tegenstaat is wat me bij Jesse Klaver ook tegenstaat; hun idealisme komt niet uit het hart, maar is iets wat ze zich kunnen permitteren. Het zijn goedkope aan elkaar gebreide ideeën ('waar is het touwtje uit de brievenbus?').



Ze zeggen ze op alsof ze een filmrol hebben in een goedkope - dus Nederlandse - televisie­serie, in de jaren zestig bedacht in café Hoppe en tegenwoordig warm gehouden door een fleecetrui en uitgeserveerd in een te nauw overhemd met opgestroopte mouwtjes. De moderniteit als kitsch.



Segers - met zijn voor mij totaal vreemde christelijke opvattingen - wekt in elk geval de indruk authentiek te zijn. Bij hem heb ik altijd het idee dat zelfs God wil dat hij er wat progressievere ideeën op na zou houden over abortus, euthanasie en homoseksualiteit.



Wat een dilemma. En wat vreemd: je ziet iemand die je vertrouwt en die je integer lijkt, maar met wie je het totaal oneens bent. En je hebt Pechtold met wiens ideeën je het een beetje, enigszins, een weinig, ietwat, lichtelijk, tamelijk, een pietsje, een tikkeltje eens bent.



Ik zou dus kiezen voor Segers en hopen dat hij een D66'er wordt.



