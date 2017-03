Het enige wat nog aan zijn leven ontbreekt, is de dood

Een oude man staat op de rand van een onoverdekt ­perron, maar de intercity naar Roermond komt pas over zeven minuten. De man is ruim op tijd en toch heeft hij haast.



Op het perron tegenover hem staat een verliefd stelletje stormachtig te tongzoenen. Hoe dichterbij de trein komt die een van hen zal meenemen, hoe meer dubbele knopen ze in hun tongen proberen te zoenen.



Zodra ze de trein kunnen horen, maakt het zoenen plaats voor kannibalisme. Ongegeneerd schransen. Met huid en haar. Ze willen geconstipeerd van elkaar raken, zodat de vlinders in hun buik geen kant meer op kunnen.



De man is al een paar maanden klaar met het leven. Echt klaar. Hij is 89 en het is absoluut niet zijn ambitie om de oudste man van de wereld te worden.



In de krant leest hij de laatste tijd vaak over voltooide levens. Hij is kennelijk dus niet alleen in zijn wens. Het enige wat in feite nog aan zijn leven ontbreekt, is de dood. De man weet al precies hoe hij straks gaat springen. Met de rug naar de trein, zodat de machinist niet in zijn ogen hoeft te kijken.



Hij heeft al tien keer hulp aan zijn huisarts gevraagd, maar die vindt hem niet ziek genoeg. En zijn psychiater vindt hem niet gek genoeg. Hij is klaar om te finishen, maar andere mensen verplaatsten de finishlijn steeds verder naar achteren. Ze wuiven het onwegwuifbare weg.



"U gaat toch niet doen wat ik denk dat u gaat doen?" vraagt een student op afgetrapte bordeelsluipers.



"Wat denk je dat ik ga doen dan?"



"De intercity naar Roermond?"



"Heb je een vriendin?"



"Ja."



"Hoe heet ze?"



"Annabel."