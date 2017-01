Gevaarlijker lijkt mij het nieuws dat geen nieuws is, maar nieuws wordt

Je raakt aan de leugens verslaafd omdat je ze steeds liever hoort

Lang geleden zat ik eens met meesterinterviewer Ischa ­Meijer in een café. We spraken over de krant. Voor ons lag een Privé en een van de koppen was: 'André van Duin huilt om zijn vriend'. "Ik heb Dré en z'n vriend net gezien en gesproken," zei Ischa.



We sloegen snel de Privé open en ontdekten dat het artikel handelde over de verjaardag van de komiek en dat diens vriend hem getrakteerd had op een taart. Van dat ­geschenk had Dré tranen in zijn ogen gekregen.

"Dit is toch onzin," zei ik.



"Zo maak je nieuws waar geen nieuws is," zei Ischa, "dat is ook ons vak. Ik wou dat ik die kop had verzonnen."



Wanneer er alom in de maatschappij wantrouwen heerst, en de waarheid zich ergens schuilhoudt, zoekt men steun bij het nieuws - wat is er eigenlijk gebeurd en waarom? Nepnieuws is dan balsem voor morele verwarring.



Leugens zijn drugs. Je raakt eraan verslaafd omdat je ze steeds liever hoort. Knoop een paar leugens aan elkaar en hup, je hebt weer een ideologie, een complottheorie of een religie. Goed voor uren media-aandacht.



Nepnieuws en leugens worden zo cultuur waarin politici zich thuis voelen. En wie wordt er dan in de maling genomen?



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief. Reageren? t.holman@parool.nl