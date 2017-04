Geachte klootzakjes, begonnen jullie ooit opnieuw?

De verhuizing verliep soepel. Ze heeft een leuk nieuw woninkje, de kerk erachter zingt haar elk uur toe. Het is er lichter dan in Amsterdam. Met haar witte jurk lijkt ze op te lossen in de strepen wit die de zon als een loper over haar vloer legt. "Natuurlijk ben ik hier ook ziek," zegt ze zacht. "Maar ik voel me veiliger."



Weten jullie dat ze jullie soms zelfs zag zitten als er niemand was? Dat ze de deur opentrok en schichtig snel haar hoofd van links naar rechts draaide. Loerend, turend over haar roze leesbrilletje. Net zo lang tot ze het durfde te geloven. De duisternis was leeg.



Ze is vertrokken. Ik vraag me af of jullie dat als overwinning zien. Weggaan. Vinden jullie dat laf? Of is het lef? Het vergt moed om opnieuw te beginnen.



Toen het net gebeurd was, had ik jullie zo veel te vragen. Hoe jullie je voelden. Wat jullie mankeerde. Of jullie snapten wat jullie hadden aangericht. Maar wie jullie zijn interesseert me niet meer.



Ik wil nog maar twee dingen weten. Geachte klootzakjes, zijn jullie inmiddels veranderd? Begonnen jullie ooit opnieuw?