Een mens kan niets fout doen als hij plezier heeft

Elke woensdagmiddag geef ik een schrijfworkshop aan tieners die op het punt van ontsporen staan. Bijna ontspoorde tieners zijn mijn favoriete mensen. Ze stelen, ze liegen, ze roken Gauloises en doen in feite dus de dingen die iedere tiener doet, maar toch hebben we het over 'ontsporen'.



Alsof het iets slechts is om voor een korte periode het spoor te verlaten en op de bonnefooi verder te leven. En het is niet zo dat tieners ontsporen omdat ze willen ontsporen, nee, ze willen gewoon ontsnappen aan de trein die constant achter hun aanzit.



De trein die ze aan het achtervolgen is, zit namelijk vol hormonen, verwachtingen, eendagsvlinders en vragen waar ze het antwoord nog niet op weten. Wat ga je studeren? Val je op mannen of op vrouwen? Ga je bij mamma of bij pappa wonen? Waarom ben je verliefd op je gymjuf? Waarom ben je sowieso steeds verliefd op mensen die minimaal tien jaar ouder dan je zijn? Wil je altijd alleen blijven of zo? En weet je nou al wat je gaat studeren? Trouwens, waarom neem je geen navelpiercing?



Iedere tiener heeft ontsporingsrecht. Dat leer ik ze ook. Het is overduidelijk dat ik geen gediplomeerde leraar ben, maar ja, een diploma is ook maar gewoon een bewijs dat je vier of vijf jaar lang alles hebt gedaan wat er van je gevraagd werd. Het is een oorkonde van hoe voortreffelijk doorsnee je bent. Ik heb drie diploma's.



In het begin waren de tieners bang. Ze wilden niet schrijven. Dit is helaas heel normaal. Ook steeds meer volwassenen zijn bang voor onze taal. Ze weten van zichzelf dat ze niet foutloos kunnen schrijven, dus schrijven ze maar helemaal niet. Op de één of andere manier denkt een groot deel van onze bevolking dat schrijven alleen maar een zoektocht naar foutloosheid is.