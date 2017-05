Een herinnering aan vroeger laat je af en toe je leeftijd vergeten

Het was een dialoog die uit een roman uit het begin van de vorige eeuw had kunnen komen

"De wereld is kleiner geworden," zei de jongen.

"Moeder is hier alleen," zei het meisje.

"Ze is niet alleen, ze heeft de buren."



Ik had me graag met het gesprek bemoeid, maar dat doe je niet. Zeker niet als Hollander in België.



Zestien was ik, toen ik voor het eerst bij m'n ouders wegging. Toen mijn eigen dochter zestien was, vond ik haar nog een kind. Hier en daar bezat ze wat plekken volwassen vlees, maar ik zag hoofdzakelijk puppyvet.



Ik was destijds ook te jong; er waren momenten dat ik in de tram zat en ik de mensen hun neus zag dichthouden. Na een tijd keerde ik terug bij m'n ouders. Maar toen ik negentien was, ging ik definitief weg.



Ik kreeg medelijden met de jongen.



"Oké, we trouwen als ik ­ergens werk heb."



Het meisje knikte.



Hij zou naar de grote stad gaan zoals in de klassieke ­roman. En dan vergeet hij haar.



