Een dictator? Je krijgt er een heerlijk leven voor terug

'Aan vrijheid heb je eigenlijk weinig. Ben je vrij, dan ben je ook verantwoordelijk voor wat je doet'

Je kunt ook met vlaggen zwaaien. Of naar de dictator zwaaien! De dictator lof toezwaaien, vindt de dictator het fijnste wat er is.



Het kleinste gebaar van de dictator stemt je al gelukkig. Lacht hij naar jou, dan huil je van blijdschap.



Als het nou gaat om emoties, is een dictatuur bij uitstek geschikt. De dictator genereert de heftigste gevoelens. Aan vrijheid heb je eigenlijk weinig. Ben je vrij, dan ben je ook verantwoordelijk voor wat je doet. Dat geeft zorgen.



Ben je vrij, dan bestaat de mogelijkheid dat je iets doet wat de buren niet willen en die kunnen je dan niet echt aangeven. Dat geeft dus burenruzies, en burenruzies zijn de ergste ruzies die er zijn.



Ruzie is trouwens het ergste van vrijheid, want als iemand - een columnist bij­voorbeeld - iets schrijft wat je vervelend vindt, dan kun je een ingezonden brief schrijven, maar meer ook niet.



Terwijl in een dictatuur die columnist niet alleen wordt ontslagen, maar door hem pijn te doen gaat hij dan ook de juiste dingen denken en schrijven. Dat voorkomt veel onenigheid. Als we allemaal hetzelfde denken, houden we ook allemaal van elkaar. Diep in mijn hart geloof ik dat een meerderheid zo'n dictatuur omarmt.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



