Een aardig, nogal overbodig gebaar van de gemeente

Bij ons in De Pijp wordt afval niet meer handmatig ingezameld; we hebben nu ondergrondse containers waarin we ons afval kwijt kunnen als we dat willen.



Die containers waren al een poos te zien in het straatbeeld en we kregen een paar weken geleden een brief van Amsterdam-Zuid waarin stond dat vertegenwoordigers van het stadsdeel langs zouden komen om ons erover te informeren. Een beetje overbodig, leek me, het gebruik is niet moeilijk.



Namens het stadsdeel zouden we bovendien een rol vuilniszakken krijgen, een aardig maar ook nogal overbodig gebaar.