Echt leed toont de schoonheid van alledag

Het gejammer schalt over straten, sijpelt door de kranten, bevuilt het Twitter

Gewoon gemiddeld is niet goed genoeg meer. Sterker, goed is ook niet goed genoeg. We schijnen tot de ­gelukkigste volkeren van Europa te horen, maar we klagen, mopperen en jeremiëren zo veel, dat het lijkt of ­Nederland op het punt staat ­verzwolgen te raken door Moeder Aarde.



Zeker in verkiezingstijd wordt het drama sterk aan­gezet, al dan niet met vette leugens. Nog even en je gaat na Wilders' woorden geloven dat de waterstofperoxideverkoop elk ­moment zal instorten omdat blondjes aangeschoten wild zijn en slechts de straat op kunnen ­wanneer ze hun hoofd met doeken bedekken, wat op z'n minst ironisch is.



We hebben het zwaar, wordt ons ingepeperd. Maar alles is een kwestie van perspectief. In warme huizen knetteren open haarden, we liggen vrijdags dik tevreden met miljoenen The Voice Kids te kijken, we trekken een zakje wokkels open en op Koningsdag waag ik, blond­harige daredevil die ik ben, rustig een dansje op straat.



We leven in een land waar juffen zelfs als ons hartenlapje heeft gescheten een rapport opstellen, inclusief grafiek waarin staat hoe het ging, hoe het rook, welke emoties de handeling opriep en wat de consistentie van de materie was.



Wie niet gebukt gaat onder hevige armoede, ziekte of een groot verlies heeft vaak weinig te klagen. Toch schalt het gejammer over straten, sijpelt het door de kranten, bevuilt het Twitter. Alles lijkt een neerwaartse curve. Terwijl een gewoon gemiddeld leven een prachtleven kan zijn.



Laatst hoorde ik in een radio-interview een meisje met de ziekte van Huntington. Het jaar na de diagnose is het prachtigste van haar bestaan, vertelde ze, omdat ze in het licht van de dood nu zo veel meer wilde genieten.



Het klonk mooi, maar ik vond het om te huilen. Want echt leed zet alles in het juiste licht en toont de schoonheid van alledag. Dan pas zitten we op de bal. We zien het juiste perspectief, als we geen perspectief meer hebben. Maar dan is het mooi te laat.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken, waaronder recentelijk nog Ajax, Mijn Club (2015). Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.



