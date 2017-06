Durf jij nog hand in hand door de stad te lopen?

Waarom liep ik er hand in hand met de liefde van mijn leven?

Als mijn vrouw en ik over straat lopen, hoef ik geen ontsnappingsroute in mijn hoofd uit te tekenen voordat ik haar hand vastpak. Mijn liefde mag bloeien.



Van mij wordt niet geëist dat ik de bloemknoppen van mijn ziel afknip. Als mijn vrouw en ik in de rij voor de pinautomaat staan te zoenen, draait niemand zijn of haar hoofd weg.



Ik weet niet waar die haat vandaan komt, maar de haat is er. Elke dag is ie er. En omdat de haat er elke dag is, verstopt mijn vriend zijn liefde, verstopt mijn vriend zijn vlam vaak onder een blusdekentje.



"Wat gaan we tegen al dat antihomogeweld doen? Hoe gaan we het stoppen?" vroeg ik hem.



"Ik weet het niet, maar alleen al het feit dat 'homo' op vrijwel alle scholen nog gewoon een scheldwoord is, zegt genoeg. Er moet iets veranderen. Misschien moeten we een nieuw vak gaan invoeren op scholen. Wiskunde is handig en Frans ook, maar waarom is Liefde geen schoolvak? Biologie alleen is kennelijk niet voldoende. Biologie leert de kinderen over kruisbestuiving en over wat voor kleur ogen een babywalrus krijgt als een blauwogig walrusmannetje met een bruinogig walrusvrouwtje paart, maar ze leren niet dat de liefde die ik voor mijn man voel, precies dezelfde liefde is die hun vader ook voor hun moeder voelt. Mijn hart is echt niet anders. Echt niet. Ik heb gewoon een menselijk hart. Ook dat van mij klopt schitterend van geen kant."



