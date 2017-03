Drake kan net zo goed tegen wiet als Ard van der Steur

Ik loop de Ziggo Dome uit. Drie jongens zitten op een muurtje. Eentje komt uit Weesp, eentje komt uit ­Almere, en de minst gelukkig kijkende komt uit Venlo. Hij is helemaal met de trein gekomen om zijn held te zien. Om het kaartje te kunnen kopen, heeft hij een paar weekenden extra gewerkt in de Jumbo.



De eerste keer dat ik Drake hoorde was in 2008. Het nummer Fear raakte me diep. Zijn teksten waren stoer, maar ook gevoelig. Zijn zinnen klonken als hartvormige kogels. Drake schreef zoals ik wilde schrijven. Hij schreef aanstellerig mannelijk.



Hij rapte niet, hij luchtte zijn hart. Hij had nog geen hits, maar hij was alles wat ik wilde horen. Drake rapte over onbereikbare vrouwen. Hij rapte over succes en hoe zijn succes iedereen behalve hemzelf liet veranderen. Drake rapte over de gekmakende leegte en de verwachtingen.



Ik kocht de duurste kaartjes die ik kon vinden, regelde een oppas en had absurd veel zin in zijn optreden in ­januari. Maar 20 januari werd 26 januari en 26 januari werd 27 maart.



Maandagavond was het 27 maart. De deuren van de Ziggo Dome gaan om 19.00 uur open. Om 18.15 uur zwaait mijn zoon met tranen in zijn ogen naar zijn vader en moeder die aan de overkant van de straat handkusjes naar hem staan te blazen.



Mijn vrouw heeft weinig met hiphop, maar ik heb haar overgehaald. Alle clichés die zij in haar hoofd heeft over hiphopmuziek heb ik met gemak ontkracht.