Talent is niets meer dan een ziekte als je niet hongerig genoeg bent

Zondag schoot hij Feyenoord met drie goals naar de landstitel. Twee minuten voor tijd brak hij bijna. Je zag hem even spartelen, zoals hij eigenlijk al zijn hele voetbalcarrière spartelt.



Niemand kan zo wonderschoon spartelen als Dirk Kuijt.



In het moderne voetbal draait het om finesse en om de bal aan een touwtje hebben, maar Kuijt heeft de bal al meer dan twintig jaar aan een snotsliert. In het moderne voetbal draait het alleen nog maar om wonderkinderen met grenzeloze mogelijkheden, maar zondag draaide het voor heel even om een man van zesendertig. Een man die ooit een jongen was. Gewoon een ­jongen. Geen wonderkind.



Zondag draaide het voor heel even niet om een begaafde voetballer met een ­timmermansoog, maar om een voetballer met een ­wonderschoon timmermanshoofd.



Dirk Kuijt is geworden wat wij allemaal wilden en ­misschien wel hadden kunnen worden, alleen wilde hij het net een beetje meer. Waar wij droomden, had hij al snel door dat dromen een ander woord voor nietsdoen is. Talent is niets meer dan een ziekte als je niet hongerig genoeg bent.



Zondag volgde ik Kuijt wederom de hele wedstrijd. De andere negen veldspelers zag ik niet. Ik keek alleen naar hem, omdat ik wist dat hij niet zou breken. Dat is wat Dirk is. Hij is de teennagel die nooit breekt.



Ik keek naar hem en hoe hij de schaal omhooghield. Met zijn zoontje op zijn schouders. Ik keek naar hem en hoe hij een stad die de laatste jaren de definitie van ­miskend was geworden, zijn zelfvertrouwen teruggaf.



Ik zag zijn ware gezicht. Zijn volmaakte gewoonheid. De grootste gave waar Dirk Kuijt over beschikt, is dat hij over geen enkele gave beschikt.



