Eten is een genot en vrouwen die zuchtend een halve wortel over hun bord schuiven, doen mij zachtjes binnensmonds braken

Gebiologeerd bekijk ik de hoeveelheid voer die ze willen wegwerken. Heus, ik ben totaal geen aanhanger van de antivet- en dikdikdik-doctrine.



Eten is een genot en vrouwen die zuchtend een halve wortel over hun bord schuiven, doen mij zachtjes binnensmonds braken. Laatst las ik het recept voor een ontbijtpannenkoek van een foodblogster. 'Hiermee zit ik tot ná lunchtijd propvol!' Het bestond uit een halve banaan en een ei. Yolo. Daar winnen we de oorlog niet mee.



Want eten is jezelf voeden, zowel geestelijk als lichamelijk. Goed eten welteverstaan. Een beschuitje met boerenkaas in plaats van uitgerold plastic. Appeltaart met appel in plaats van emulgatorenemulsie. Een boerenomelet op grofvolkoren brood in plaats van de waterige ontplofte McMuffin Egg, die ik bij wijze van experiment heb besteld.



Terwijl ik verwoed doorkauw, vraagt het meisje naast me landerig: "Hé mam? Vind je mij dik?" De moeder schudt haar hoofd. "Nee Esmeral, ze nemen je maar zoals je bent." Esmeral knijpt in haar buikrol. "Kijk dan. En ik krijg een vette booty. Vanaf morgen ga ik echt ­gezond eten." De moeder knikt. "Als jij dat wilt." Ze wijst naar de volgeladen donutszakken. "En die dan?" "Die zijn voor vandaag."



Ze slenteren weg. Ik slik mijn bleke ei door. Als een extra adamsappel blijft hij in mijn keel steken.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken, waaronder recentelijk nog Ajax, Mijn Club (2015). Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.



Lees hier al haar columns terug. Reageren? r.schlikker@parool.nl