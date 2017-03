Het Klavereffect bestond vooral in het oog van de journalist

Een app kortom die alle zogenaamde opinieleiders overbodig maakt.



U kunt in de app ook meningen over personen stoppen.



U vindt bijvoorbeeld: "Lodewijk Asscher moet opstappen." Dan zegt de app: "Eindelijk is er een fatsoenlijke sociaaldemocraat, dus die moet je laten zitten. Je kunt beter sociaaldemocraten als Marjolein Moorman of Hans Spekman hun ontslag laten nemen."



Grappig hè?



In de app: "Ik vind die mensen van Denk eigenlijk best wel aardig." Dan zegt hij: "Ja, het is voor Erdogan bijzonder fijn dat zijn soldaten nu toegang hebben tot de Commissie Stiekem en zo op de hoogte raken van alles wat onze geheime diensten in het belang van onze veiligheid aan het doen zijn. Zo komt Erdogan precies te weten hoe Rutte de Turken in de gaten houdt, wie er precies wordt afgeluisterd en weet hij ook hoe de beveiliging van Wilders in elkaar zit."



App: "Moeten we niet de straat op om op te staan tegen de nog resterende Wilders-sentimenten?"



De Reversal-app: "Denk is gevaarlijker dan Wilders ooit is geweest, maar inderdaad: niemand demonstreert tegen Denk. Wie denkt er nu serieus dat de verwarring in de samen­leving voorbij is?"



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief. Reageren? t.holman@parool.nl