De stotteraar is altijd een veilig doelwit van spot

Ik wilde voor even groter dan mijn handicap zijn

Ik heb gestotterd in DWDD en ik heb gestotterd bij Paul de Leeuw. Op boekenbeurzen en op uitmarkten. Ik stotterde mezelf overal en nergens volledig de grond in. En elke keer dat ik de studio of het podium afliep, wilde ik stoppen met schrijven.



De dingen die ik schreef, de teksten die ik creëerde, voelden zo veel kleiner aan dan de ongemakkelijkheid die ik creëerde. Ik wilde lof voor de zinnen die ik schreef, maar ik kreeg enkel schouderklopjes die als mokerslagen aanvoelden.



"Ik vind het zo moedig van je."



"Wat? Dat ik een boek heb geschreven?"



"Nee, dat je op tv durft te komen."



Op de een of andere manier is de stotteraar altijd een makkelijk en veilig doelwit van spot gebleven. We zijn wat dat betreft de laatste der Mohikanen. Ons kun je nog straffeloos door de modder halen, omdat we toch wel de confrontatie zullen mijden.



We hebben ook geen helden of voorbeelden die ons een gevoel van trots of strijdvaardigheid zouden kunnen geven. We zijn niet eng genoeg. We zijn mieren die je plat kunt trappen. En zodoende is de stotteraar de Belgenmop geworden.



De tweede keer dat ik bij DWDD mocht komen, moest ik drie gedichtjes voorlezen. Ik was zenuwachtig. Mijn moeder sms'te mij dat ze buikpijn had. Maar ik moest dit doen. Ik wilde voor even groter dan mijn handicap zijn.



De muziek begon. Ik liep naar het podium en luisterde naar de aankondiging van Matthijs van Nieuwkerk. Hij sprak zo'n veertig woorden, maar er sprong er eentje uit. Stotteraar.



"Hier moet iemand een lachfilm over maken," dacht ik de volgende dag met de gordijnen dicht en een dekentje over mijn hoofd.



