De schopper schreeuwt dat ik niet de held moet gaan spelen

Ik loop door een steeg. De geur van andermans urine laat mijn neus tintelen. Ik houd van steegjes, omdat je in een steeg alleen naar voren en naar boven kunt kijken.



De bakstenen zijn je oogkleppen. Er is niets anders dan dat wat voor je ligt en dat wat boven je zweeft. Ik kijk omhoog. De sterren hangen boven de Kalverstraat, alsof ze aan het wachten zijn tot de winkels weer opengaan.



Aan het einde van de steeg ga ik links richting de ­Heiligeweg. Ik pak mijn telefoon uit mijn zak om te ­kijken hoe laat het is. Het is 03:48. Snel stop ik mijn ­telefoon weer in mijn zak, omdat er in de nacht geen kalveren, maar wolven door de Kalverstraat lopen.



Het is 03:49. Iedereen die ook maar iets om morgen geeft, slaapt. De binnenstad is op dit moment van de mensen die niets te verliezen hebben. Ik vind het prachtig. Op dit uur is er helemaal niets heilig aan de Heiligeweg. Alle heiligen zijn weg. Hier lopen de vervloekten. In de verte ligt het Koningsplein, maar de troon is leeg.



Dan zie ik het. Voor het pand waar vroeger een boekenwinkel zat, maar tegenwoordig spijkerbroeken worden verkocht, schoppen vier jongens een andere jongen in elkaar. Ze trappen hard, alsof ze een tijdrit aan het rijden zijn. De jongen die op de grond ligt probeert van zijn armen een helm te maken.



Van een afstandje schreeuw ik dat ze moeten ophouden, maar ze houden niet op. Van iets dichterbij schreeuw ik hoe ongeëvenaard laf ze zijn. De schopper met de witste schoenen draait zich om en schreeuwt tegen me dat ik niet de held moet gaan spelen. Niet vannacht in ieder geval.