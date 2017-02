Ze plaste over zo¿n zwangerschapstest op de dag dat de ­wereld zou vergaan. Maar de wereld verging niet

Vijf maanden later was mijn vrouw zwanger. Ze plaste over zo'n zwangerschapstest op 21 december 2012. Ze plaste over zo'n zwangerschapstest op de dag dat de ­wereld zou vergaan. Maar de wereld verging niet. De Maya's zaten ernaast. En ook al hadden ze het wel bij het juiste eind gehad, tja, dan had de wereld best mogen vergaan, aangezien er een nieuw heelal in de buik van mijn vrouw aan het ontstaan was.



In de vroege ochtend van 20 augustus 2013 liep ik door onze hal met mijn zoon in mijn armen. Een paars mutsje op zijn hoofd. Mijn jas over zijn pasgeboren ­alles.



Opeens lag er melkpoeder in de keuken waar ze ooit knakworsten voor mij had gemaakt. In de periode dat ze knakworsten voor mij maakte, was ik nog een jongen. Ik had niet veel. Ik had een huurschuld en een beetje talent. Zij had alles al. Een koophuis, een auto en een goed salaris. En ik heb me in alles aan haar opgetrokken.



Ik trek me aan haar op en zij fluistert soms in mijn oor dat ik los kan laten en kan beginnen met vliegen. Ze maakt van onze liefde een trapezeoefening. Ze maakt een circus van mijn hart, want ik loop op mijn tenen, terwijl ik haar op mijn handen draag.



Ze is vandaag jarig. Mijn zoon is een tekening voor haar aan het maken. Blauw gekras naast rood gekras naast zwart gekras. Hij zegt dat het een boerderij moet voorstellen. Ik geloof hem maar op zijn woord.



Mijn vrouw is vandaag jarig. Er staat een pannetje op het vuur. Ik tel de knakworsten in het pannetje. De mooiste periode van mijn leven begon met knakworsten. Ik tel de knakworsten in het pannetje. Het zijn er drieënveertig.



