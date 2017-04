De duivel zit soms in speelgoed.

Je kunt dol op wapens zijn, maar het gebruik ervan afwijzen

"Hè, getverderrie, wat ordinair," hoorde ik dan van zo'n zelfgebreide tante. Zij leek in het geheel niet op barbie.



Ik denk dat een barbie voor een dochter een klappertjespistool is voor een zoon.

Maar vergiftigt dat soort speelgoed de geest? Ontwikkelt barbie een antifeministische inborst en geeft een klappertjespistool een geweld­dadige mentaliteit?



Ik heb geen idee, maar ik denk dat het er ook niet toe doet. Je kunt dol op wapens zijn, maar het gebruik ervan afwijzen. Je kunt ook huisvrouwenwerk heerlijk vinden, maar toch menen dat je man evenveel aan het huishouden moet doen als jij. Je kunt principes hebben die je beheersing opleggen, zoals het hoort.



In zo'n plastic mitrailleur schuilt dus volgens mij geen enkel probleem. Net zo min als in een barbie. Het eventuele probleem zit hem in de omgeving die invloed op het kind uitoefent.



Een houten tak kan een mitrailleur zijn, of een stofzuiger, of een baby of een zwaard waarmee je hoofden kunt afhakken.



Het is speelgoed, waarmee je moet spelen.



Met het echte spul speel je niet.



