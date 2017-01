De angst voor ouderdom

Ze dronk wijn. Veel sneller dan ik.



"Ach Theodor. Ik lees je stukken en denk: hij ziet er nog best aantrekkelijk uit en toch zeurt hij maar over de ouderdom waar hij niets van weet."



"Vertel me wat ik niet weet. Je bent tien jaar ouder dan ik."



"Nee jij... Vertel jij mij maar over de ouderdom. Je weet het toch zo goed, mijnheer de schrijver?"



"Wat ik merk... Je lichaam vernedert je. En je organen doen mee."



"Ja... Klopt... Wat nog meer?"



Ze vond het altijd al leuk om mij uit te horen. Ze was zo'n vrouw die veel nam, en weinig gaf.



"Kijk je me expres niet aan... Of moet ik me schamen voor de vernedering die mijn huid en mijn lichaam hebben toegebracht?" vroeg ze.



"Je bent nog mooi."



"En jij liegt nog steeds..."



Ze bestelde nog twee wijn, terwijl mijn glas nog halfvol was. We waren van minnaars in een paar decennia veranderd in oude vrienden die als twee bomen naar elkaar toegegroeid waren.



"Weet je wat ik heb gemerkt," zei ze, "als je op leeftijd raakt, zoals ik, dan is de angst voor de ouderdom bijna even groot als de angst voor de dood als je jong bent."



"Bedoel je te zeggen dat je het erger vindt ouder te worden dan om te sterven?"



"Ja, Theodor. Dat bedoel ik te zeggen. Wil je een bonbon?"



Ze pakte uit haar tas een zakje met bonbons en gaf mij er één. Ik stak hem niet meteen in mijn mond, maar nam een muizenhapje om de rest voor straks te bewaren. Ze keek naar de half opgegeten bonbon maar zei er niets over.



"Ik hoef met jou gelukkig niet over kunst te praten," zei ze.



"Waar slaat dat op."



"Peter en ik doen niets anders dan musea bezoeken, boeken lezen en kleine reisjes maken. En maar praten over wat we gezien hebben. Maar eigenlijk reizen we van wc naar wc, denk ik weleens. Of hij moet een plas doen. Of ik. Musée Carnavalet in Parijs heeft geweldige wc's, heb ik ontdekt. Dat moeten wij ouderen aan elkaar doorgeven."



Ik lachte.



Ze pakte haar zakje met bonbons en leek er weer één uit te zoeken. Maar ik had de mijne nog niet opgegeten. Toen zei ze: "Als je geluk hebt, is de toekomst een half opgegeten bonbon."