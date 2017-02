Vergroot de afstand tussen politicus en journalist

Nu ben ik de laatste die vindt dat je respect moet hebben voor politici, maar je moet wel respect tonen

Laatst zei een journalist: "Kom op Mark, doe niet zo lullig, zeg nu eens even wat je ervan vindt," en Rutte zei toen: "Hahahaha, luister... ik denk niet dat ik dat nu moet zeggen, want...blablabla." Er was sprake van een zogenaamde vriendschap waar de kijker totaal buiten stond.



Nu zijn er wel journalisten die keurig met twee woorden spreken, maar toch hoor je dan aan de zinsbouw het gebrek aan werkelijk respect: "Kom nou toch, mijnheer Buma, wat is nu toch dat fatsoen?"



Nu ben ik de laatste die vindt dat je respect moet hebben voor politici, maar je moet wel respect tonen. Was het vroeger zinvol om de afstand tussen politicus en journalist te verkleinen, nu zou men er goed aan doen die afstand te vergroten.



Wanneer je in een café naast een stel zit dat de hele tijd met elkaar aan het kussen is, dan voel je je buitengesloten. Dat voelt de kijker nu bij de tv-journalistiek. Daarom wantrouwt hij de journalistiek en de politiek: dat is een stel geworden dat aan elkaar zit te lebberen, terwijl beide partijen gif op de lippen moeten hebben.



Wie vriendschapsbanden suggereert, suggereert tevens dat hij de vriend minder hard zal aanpakken. Een goed interview laat de geur van urine na op de stoel van de minister, terwijl de journalist het bloed uit zijn mondhoeken veegt.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief. Reageren? t.holman@parool.nl