Dat Mark niet met de PVV wenst te onderhandelen, begrijp ik wel

En weg zijn de politieke spanningen, want de mensen die dan tevoorschijn komen borrelen, bezitten nog een blanco strafblad.

Oké. De jongetjes hebben voortdurend ruzie, maar een verstandige onderwijzer haalt die twee dan uit elkaar en zet ze apart.



Ik bedoel, geef Rutte een mooie baan in Brussel of New York (daar gaat hij mettertijd toch heen), verlos Wilders van zijn beveiligers door hem hoofd te laten worden van een denktank in Australië of waar dan ook, en laat Zijlstra met Bosma of Agema onderhandelen.



Tja, u zegt: dat willen Buma en Pechtold niet, maar daar heb ik ook een oplossing voor.



Maak Buma burgemeester in een leuke CDA-gemeente, en verzin ook zoiets voor Pechtold. En weg zijn de politieke spanningen, want de mensen die dan tevoorschijn komen borrelen, bezitten nog een blanco strafblad.



Ik vrees dat het niet zal gebeuren. De kleverige substantie in de politiek waaraan ego's verslaafd raken, heet macht; alle hierboven genoemde jongetjes rollen daarvan elke dag verdachte sigaretten of spuiten het rechtstreeks in hun aderen.



Voorlopig marcheert het dronken harmonieorkest 'Eigendunk eerst' door ons dorp.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief. Reageren? t.holman@parool.nl