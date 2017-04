Bord niet gezien, weg is je fiets

Sinds mensenheugenis kon je voor zover ik weet overal je fiets parkeren Helcia Cino

De Amsterdamse fietser is er wel op getraind om zeer snel die nog lege paal, of dat vrije gaatje in een fietsenrek te spotten. Hupsa, fiets met ketting verbonden aan het vaste object en niets kan je gebeuren. Sinds een tijdje staan her en der speciale fietsparkeervakken getekend. Lijkt mij ook een prima oplossing. De verspreid geparkeerde fietsen worden zo gebundeld, wat voetgangers en fietsers beide ten goede komt. Helemaal goed.



Fietsen weg! Huh?

Die fietsparkeervakken schijnen onderdeel van een nieuw fietsparkeerbeleid te zijn. Dat beleid zit nog niet bepaald in mijn systeem - of zat niet in mijn systeem want afgelopen zaterdag is de boodschap pijnlijk duidelijk aangekomen.



Met een vriendin uit Renkum (Gelderland) had ik afgesproken op het Rembrandtplein voor een operavoorstelling in Tuschinski, een live verbinding met de Metropolitan Opera van New York. Ik ga twee keer per jaar naar zo'n opera in de bioscoop en dus naar dat plein. Verder kom ik daar eigenlijk nooit. Wat heb ik er te zoeken? Dat plein is er voor toeristen en mensen van buiten de stad.



Met mijn ogen gericht op de tramrails en al bellend toeristen ontwijkend, bereikte ik het plein waar ik mijn vriendin met ov-fiets ontmoette. Wij plaatsten onze fietsen - aan elkaar - precies op de plek waar ik de mijne altijd zet. Een plek waar altijd, nu ook, andere fietsen staan. En bijna automatisch aansluiten bij de andere fietsen.



Wij Tuschinski in en na vier uur weer buiten. Fietsen weg! Huh? We keken goed rond en ach ja, daar stond zo'n tien meter verder een teken 'niet parkeren' op de grond. Dat hadden we eerder niet kunnen zien, want er stonden fietsen op. Als er geen fietsen hadden gestaan, hadden we het trouwens waarschijnlijk ook niet gezien.