Bewoners Overhoeks: 'Geen brug maar een tunnel onder het IJ'

Fraaie en brede passage met camerabeveiliging is minstens even veilig als een brug

Mocht zich op het IJ een ramp voordoen, dan kan een brede en goed ontworpen passage een prima vluchtweg vormen.



En wat voor ons als bewoners van Overhoeks ook van belang is: de bruggen komen ver van onze wijk, en zullen ­bovendien door het verbeteren van de zogenaamde dwarsverbindingen leiden tot extra verkeer door onze wijk.



Verder pleit de zogenaamde kongsi niet alleen voor een passage onder het IJ, maar ook voor het zo snel mogelijk realiseren van metrohalte Sixhaven. Het standpunt van de 'kongsi' vernauwen tot 'ze zijn tegen bruggen' is nogal goedkoop.



Veiligheid

De suggestie als zouden de leden van de zogenaamde kongsi belangen hebben die ze niet durven uit te spreken, is ronduit belachelijk. Het is volkomen evident wat wij als bewoners en wat de ondernemers in onze wijk willen: ervoor zorgen dat we niet weer achter de feiten aanlopen.



Tot nu toe is elke prognose van de groei van de verkeersstroom over het centrale deel van het IJ door de feiten achterhaald.



Daarom zitten we nu met overvolle ponten en opeenhopingen van reizigers. We vinden dat bruggen op de flanken onvoldoende soelaas bieden - en al helemaal niet als deze slechts de helft van de tijd gebruikt kunnen worden, zoals onlangs in Het Parool is gemeld over de brug naar het Java-eiland. Ons standpunt is: los het probleem op waar het is, en niet ergens anders.