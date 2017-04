Bel mij niet meer voor een debat

Ik ben schrijver, als ik moet praten word ik krampachtig en fobisch

De reden hiervoor is de volgende: ik kan niet debatteren. Ik ben nu eens te schuchter en te verlegen, dan weer overschreeuw ik mezelf en stel ik me aan.



Heus, ik heb jarenlang aan radiodebatten meegedaan, ik ben ooit bij Sonja geweest, en bij Barend en Van Dorp, ik ben bij Pauw en Witteman geweest, ik ben nooit bij Matthijs aangeschoven, want daar heb ik ruzie mee hoor ik, en de ervaring van al die keren is dat ik alleen op de televisie moet verschijnen met een mooi boek dat ik heb geschreven, maar niet om mijn mening te geven.



Ik ben schrijver, en als ik moet praten word ik krampachtig en fobisch. Ik heb altijd erg veel zin om mijn 'tegenstanders' uit te schelden, of grappen over ze te maken, of - als er een beroep op mij wordt gedaan om iets serieus te beweren - te stotteren en veel te lang na te denken om vervolgens te zeggen: "Wat was de vraag ook al weer?"



Daarbij vind ik het altijd schlemielig, vooral voor mijn ego, om met z'n vieren of vijven aan een tafel te zitten om op 'mijn beurt' te wachten. Ik droom dan van de zenuwen weg, ga te veel drinken, of wil leuk doen met gejatte grappen als een Vara-komiek. En altijd is er de vrees dat ik een migraineaanval krijg op het moment dat de camera op mij is gericht.



Nodig mij dus niet uit. De kijkcijfers dalen aantoonbaar wanneer ik op de buis verschijn en de zendmasten moeten opnieuw worden afgesteld. Laat ik, als een Baudet, zeggen: Et scribo tacet. (Ik schrijf en zwijg.)



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief. Reageren? t.holman@parool.nl