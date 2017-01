Arts Tijmen Hommes werkt zonder witte jas in de zorg

De laatste jaren verwonderde ik mij in toenemende mate over de inefficiëntie van veel processen in de zorg en realiseerde me hoeveel ruimte er is voor verbetering. Maar ook op het gebied van kwaliteit, digitalisering en opleiding kunnen er nog grote slagen gemaakt worden.



Ik merkte dat ik vele malen enthousiaster werd van het nadenken hierover, dan over de oorzaak van de benauwdheid van mijn patiënt en hoe ik haar moest behandelen. In plaats van mij te verdiepen in medisch inhoudelijke zaken las ik liever over de laatste ontwikkelingen in de zorg, zoals big data, artificial intelligence en eHealth.



Daarnaast verdiepte ik mij graag in de organisatorische en financiële kant van de zorg: mijns inziens ernstig onderbelichte onderwerpen in de studie geneeskunde en de opleiding tot medisch specialist. Kortom, ik merkte dat ik op een ander niveau bezig wilde zijn met zorg en op die manier waarde wilde creëren voor patiënten.



Fantastische initiatieven

De drang om dat ook concreet te gaan doen, nam met de dag toe. Maar tijdens het rondrennen in het ziekenhuis, twee telefoons op zak,

de diensten, de patiëntenadministratie was er nauwelijks tijd om rustig na te denken.



Zat ik in een fuik? Zo voelde het soms wel. Immers, ik had geneeskunde gestudeerd en onderzoek gedaan naar eiwitten. Wat wist ik nu van management, processen, financiering en innoveren? Opgeleid tot arts kan je niets anders dan dokteren - zo dacht ik een half jaar geleden nog.



Niets is echter minder waar. Na de beslissing te stoppen met de opleiding begon ik me te oriënteren op een nieuwe baan in de zorg - maar dan zonder witte jas. Ik dronk liters koffie met heel veel verschillende mensen, googelde en netwerkte naar hartenlust.