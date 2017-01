'PvdA is een soort V&D, dat weet het CDA ook'

Ik ging naar D66 en kocht een colbert. Ik bedoel, vroeger kocht je toch al je colberts bij D66?

"Ja... Nou ja... Goedkoop... Goedkoop is duurkoop. Daarom kom ik er ook nooit. Niet vaak in elk geval. Soms dus. Zoals ik ook weleens iets bij de SP haal, hoewel die ook veel rotzooi hebben. Net als die PVV hebben ze soms wel een leuke aanbieding, waar je overigens niks aan hebt."



"Waar doe jij dan tegenwoordig je boodschappen?"



"Ik heb laatst een lange onderbroek gekocht bij mijnheer Thierry van FvD. Daar hebben ze alleen geen paskamers en mijnheer Thierry blijft altijd naar je kijken als je iets past."



"Is net zo'n winkel als VNL toch?"



"Ja, iets chiquer. Mijnheer Roos knijpt je altijd even in je kont en vertelt dan een schuine mop. Je moet ervan houden."



"Toch vind ik het erg. Ik loop langs die oude zaken van vroeger en dan denk ik: wat is dat snel gegaan. PvdA bijna weg, VVD bijna weg, GroenLinks, alleen maar new-agetroep. D66 met oude troep..."



"We moeten dan misschien ook maar naar internet."



"Je bedoelt GeenPeil?"



"Ja."



"Maar dan gaan die winkels helemaal kapot. Wil je dat?"



"Eh..."



