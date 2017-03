Als in Amsterdam een hype ontstaat, zijn speculanten nooit ver weg

Alsof je de eendjes voert, maar de meeuwen er met het brood vandoor gaan

Geld verdienen is in Amsterdam nog nooit zo makkelijk ­geweest. De combinatie van ­almaar stijgende huizenprijzen, lage rente en grote populariteit maakt van Amsterdam een fruitautomaat die jackpot na jackpot produceert.



Zo kan het gebeuren dat woningen van dertig vierkante ­meter, bedoeld voor studenten, nu als designstudio's te huur staan voor meer dan 1250 euro. En ze stromen nog vol ook.



In de binnenstad kopen vastgoedpartijen complete woonblokken op om die, tegen de ­regels, voortdurend te verhuren aan toeristen. Met op de begane grond een Nutellawinkel.



Inmiddels is één op de zes huizen in Amsterdam in handen van beleggers, blijkt uit onderzoek van ING. De economen van de bank wijzen op de gevaren. Beleggers, op een enkele uitzondering na, zoeken voortdurend naar buitenkansjes om hun winst te maximaliseren. Als de rente stijgt en elders ontstaan grotere winstkansen, verliezen ze snel weer hun interesse in Amsterdamse woningen.



Dan is het in een keer afgelopen met het succes en de stijgende prijzen op de Amsterdamse markt. Beleggers in vastgoed pompen de bubbel

op en prikken die vervolgens in één keer lek.



En de gemeente? Die loopt met een gebrekkig wapenarsenaal achter de feiten aan. Meer regels en overtuigingskracht zijn de middelen in deze ongelijke strijd tegen het grote geld.



De stad komt meer en meer in de greep van vastgoedpartijen en wat mij betreft is dit een van de belangrijkste politieke thema's van dit moment. Net als drukte en erfpacht. Rode draad in deze thema's: hoe houden we deze bruisende stad nog een beetje in de hand?



Politiek verslaggevers Roelf Jan Duin en Michiel Couzy belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



Reageren? m.couzy@parool.nl