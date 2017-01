Als de grachten niet kunnen slapen, wiegt Eberhard ze in slaap

De verbondenheid die hij uitstraalt, is de enige voeding die Amsterdam nodig heeft

Als ik aan Eberhard van der Laan denk, denk ik niet aan zijn prestaties, maar aan de verhalen die mensen over hem vertellen. Het zijn mooie verhalen.



Op een zaterdagochtend in 2011 vond er een voetbalwedstrijd plaats tussen een team van DVVA en een team van Sporting Noord. Het team van DVVA kwam drie spelers tekort. En het regende.



Twee minuten voor de aftrap stond hij opeens op het veld. Niemand had hem gebeld, maar hij was er. Onze burgemeester. Hij droeg geen scheenbeschermers en zijn shirt hing de hele wedstrijd uit zijn broek, maar men zegt dat hij die dag zeven doelpunten scoorde. Eén voor ieder stadsdeel. Dat is Eberhard van der Laan.



Als je bij de kassa van de supermarkt staat en de pinautomaat zegt dat je saldo verre van toereikend is, kan het zo zijn dat de burgemeester plotseling naast je staat. Dan rekent hij af met een stukje zilver uit zijn ambtsketen. Zijn ketting heeft namelijk niets met gezag te maken, nee, zijn ketting is de navelstreng van de stad.



De verbondenheid die hij uitstraalt, is de enige voeding die Amsterdam nodig heeft. Van der Laan begrijpt als geen ander wat de rol van een burgemeester is. Hij is de vader van de stad. Niets meer en niets minder.



Als de grachten niet kunnen slapen, wiegt hij ze in slaap. En als de flats in de Bijlmer het koud hebben, blaast hij de hoogbouw warm. Hij is het steuntje in de rug van iedere brug die op instorten staat. Integer.



Liefdevol. Hij is de minst krakende tree in iedere trapgevel. En als de stad huilt, vertelt hij een schuine mop. Hij is het broodje bal als je al drie dagen niet gegeten hebt.



De man is veel meer dan een burgemeester. Eberhard is het troostende licht aan het einde van de IJtunnel.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns terug. Reageren? james@parool.nl