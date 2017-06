Als de domsten het land regeren

Er leefde in een land hier heel ver vandaag een koning die geen regering had, want alle politici maakten ruzie met elkaar omdat ze over alles verschillend dachten.



Nu kende de vorst een wijs man die hij om raad vroeg.



De wijze man zei: "Sire, u moet iedereen ontslaan en uw domste landgenoten het beleid laten bepalen. En u moet doen wat zij zeggen."



"Is dat echt wel een goed idee?" vroeg de koning.



"Absoluut. Ik verzeker het u."



De vorst deed wat de wijze man hem had geadviseerd: hij ontsloeg alle politici en benoemde de domsten uit zijn rijk tot minister.



Al snel ging het goed in het koninkrijk. De mensen kregen meer geld, het onderwijs werd beter, de zorg werd beter en er was geen oorlog.



"Hoe kan dit?" vroeg de ­koning zich af.



Hij besloot eens een praatje te maken met de domme minister van ­Financiën. "Hoe komt het dat iedereen zo veel verdient?" vroeg de ­koning.



"Dat is heel eenvoudig, sire. Ik hef geen belasting, want ik weet niet hoe dat moet. Dus ­iedereen krijgt wat hij verdient."



De koning knikte, want dit begreep hij.



Daarna ging hij naar de ­minister van Wegenbouw en vroeg: "Hoe kan het, dat we geen belasting heffen, en dat er toch wegen worden gebouwd."