Ajax verloor door basisdingen. Daar ligt het probleem

Onze zoektocht naar schoonheid is bijkans een obsessieve-compulsieve stoornis geworden

Het probleem van schoonheid is dat er een kans bestaat dat je je al beter dan de ander waant op het moment dat je nog helemaal niet beter dan de ander bent.



Schoonheid zorgt ervoor dat je denkt dat je bepaalde dingen over kunt slaan. Dingen die niet belangrijk zijn als schoonheid het hoofddoel is. Een ingooi bijvoorbeeld. Of het verdedigen van een hoekschop. Misschien is dat juist wel wat antivoetbal is? Denken dat je de basis kunt overslaan, omdat je de godin van de schoonheid dient.



Als Ajax in de finale van Barcelona had verloren, was het woord 'begroting' ongetwijfeld nooit zo vaak gevallen. We hebben alleen een hekel aan rijke clubs als rijke clubs niet als rijke clubs voetballen. We vinden het niet erg om een pak slaag te krijgen, als het maar prachtige klappen zijn en de tegenstander zijden handschoentjes draagt.



Mourinho draagt geen zijden. Hij draagt bekers. De Portugees die van 2002 tot 2011 geen enkele thuiswedstrijd verloor, is nooit een zweverige romanticus geweest. De winst is zijn muze. Schoonheid ziet hij als een ziekte. En misschien heeft hij gelijk.



Als je alles voor de schoonheid doet, heb je eigenlijk alleen maar iets gecreëerd waar je je achter kunt verstoppen. Een smoesje. Ja, maar wij... Denken dat er nog iets hogers dan winnen bestaat, is jezelf voor de gek houden. Het is kreeft en champagne van spek en bonen maken.



Veel mensen noemden Mourinho een lafaard. Ja, hij was de fantasieloze beul van het totaalvoetbal. En dat is hij naar alle waarschijnlijkheid ook, maar dat is hij al vijftien jaar. In een wereld waarin iedereen zich elk jaar opnieuw denkt te moeten uitvinden, is de man die nooit verandert geen lafaard, maar een held.



