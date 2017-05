Airbnb-baas: Maak ons niet tot zondebok van de drukte

'Geef mij maar Amsterdam,' zong Johnny ­Jordaan ooit. Vrijwel alle Amsterdammers zullen het daarmee eens zijn, maar ook ver buiten de stads- en landsgrenzen kunnen weinig bezoekers de lokroep van het Mokums paradijs weerstaan. Meer dan 17 miljoen ­bezoekers uit binnen- en buitenland volgens de laatste cijfers.



Mensen die inkomsten, werkgelegenheid, maar ook drukte in de stad brengen. Het debat daarover is logisch. Amsterdammers hebben recht op een juiste balans tussen wonen, werken en toerisme in hun stad. In de zoektocht naar die balans is het belangrijk dat we de feiten op een rij zetten.



Buiten het centrum

Uit cijfers van Airbnb in Amsterdam blijkt namelijk het volgende: van de overnachtende bezoekers aan Amsterdam verbleef ongeveer 6 procent (770.000 mensen) in 2016 bij een van onze hosts.



Het gros hiervan verbleef ook nog eens buiten het centrum (69 procent buiten postcode­gebieden 1011 tot 1018). De bezoekers die via Airbnb een bezoek aan onze stad brengen willen een lokale beleving van de stad en willen juist wijken buiten het centrum leren kennen.



Zij geven ook aan duurzaam toerisme (75 procent) en culturele activiteiten (80 procent) hoog in het vaandel te hebben staan. Daarnaast krijgen ze een gemiddelde score van 4,8 op 5 punten van hun Amsterdamse host. Tevens is gebleken dat 95 procent van deze hosts ook tips geven aan hun gasten over restaurants, cafés en bezienswaardigheden in hun buurt.