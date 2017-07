Ahmed Marcouch: 'Politie, kom terug in Bos en Lommer'

En dat zie ik ook, ik ben graag in Bos en Lommer. Ik zag bewoners die het naar hun zin kregen en ondernemers die opgelucht adem haalden in hun winkelstraten de Jan van Galenstraat en Jan Evertsenstraat.



Dat is zeker ook te danken aan de Amsterdamse aanpak van de Top 600-daders.



Als wij criminelen in de gevangenis zetten, zou zo'n bezinningsperiode heilzaam kunnen zijn voor hen, maar vooral is het heilzaam voor de buurt. De achtergebleven broertjes en de straatgenoten kunnen tot rust komen.



Herstellen

De hele buurt krijgt de ruimte om zich te herstellen, zoals nodig was na de desastreuze moord op juwelier Fred Hund in 2010 tijdens de zoveelste gewelddadige overval; de opgepakte dader Soufiane B. maakt deel uit van de zogenoemde Bestevaergroep, genoemd naar een straat verderop.



Dat herstel lukte in de zeven jaar daarna al met al aardig in Bos en Lommer, het stadsdeel haalde laatst zelfs de camera's weg uit de Jan van Galenstraat. Toeval of niet, feit is dat juist onlangs een van de criminelen terugkeerde uit een lange hechtenis.