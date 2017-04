'Zuidas wordt meer dan plek voor gehaaste zakenlieden'

Ook daardoor wordt het gebied meer een geheel en ontstaat nieuwe ruimte voor ontspanning en recreatie in een gebied dat nu vooral bekend staat om zijn harde werksfeer. Dit kan ook helpen bezoekers aan te trekken en hen beter over de stad te spreiden.



Prachtig groen park en een museum

De auto's van de A10 gaan onder de grond. Daarvoor in de plaats komt een mooi, nieuw station met op het dak een prachtig groen park op de plek waar nu asfalt en auto's de boventoon voeren. Ook een uitkijkplek bovenin ­een van de Zuidasgebouwen of de komst van een museum zou hier goed bij passen.



Bijvoorbeeld in de vorm van een kunsthal met tijdelijke exposities of een museumdependance. Daarmee komt de Zuidas werkelijk tot leven. Er is al veel ten goede veranderd, maar wat ons betreft geldt: you ain't seen nothing yet!



Kortom, de Zuidas is nog lang niet af. In plaats van te accepteren dat dit een plek blijft voor gehaaste advocaten en bankiers en dat de wijk de kille uitstraling van glas en staal houdt, willen wij doorwerken. Zodat de Zuidas een plek wordt waar iedere Amsterdammer het fijn vindt om te zijn.