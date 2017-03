'Zorgtaken over de schutting gegooid bij gemeentes'

Met behoorlijke verbazing las ik de brief van PvdA-stadsdeel­bestuurder Jeroen van Berkel in Het ­Parool van maandag. Sta me toe deze op een paar punten te corrigeren.



Het kabinet-Rutte/Asscher is verantwoordelijk is voor de meest forse bezuiniging op het sociaal domein sinds ­jaren. Zorgtaken werden zonder ­omkijken over de schutting gegooid bij de gemeentes, die vervolgens miljarden werden gekort op de uitvoering ervan.



Ik vind het jammer dat Van Berkel deze bezuiniging, waar de Kamerfractie van de PvdA mee instemde, op het bordje probeert te leggen van het Amsterdamse stadsbestuur. Zij zouden kwetsbare mensen, waaronder broze ouderen, in de kou laten staan.



Maar niets is minder waar.