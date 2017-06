'Zolang het maar niet om een moslima met een hoofddoek gaat'

Onvoldoende raakvlak

Het is mij nooit bijzonder opgevallen dat in ons parlement de scheiding tussen religie en overheidsbeleid gehandhaafd wordt. Integendeel. Voor de ambtenaar geldt die scheiding wel, of deze politieambtenaar, bewaarder, medewerker van de sociale dienst of rechter is. Daar moeten we maar op vertrouwen, wat die ambtenaar ook vindt of gelooft. En ook als de omgeving wel weet dat deze ouderling is, voorzitter van de katholieke fanfare of actief lid van de Pinkstergemeente, is dat vertrouwen er kennelijk wel.



Zolang het maar niet gaat om een moslima met een hoofddoek of een jood met een keppeltje. Dan wordt de scheiding tussen kerk en staat van stal gehaald, en is er sprake van 'onvoldoende draagvlak'. Ik beschouw dit als discriminatie. Het parlement moet zich schamen dat het dit zomaar laat gebeuren.



Bart Molenkamp, Oss