'Zo veel is er op school nou ook niet veranderd'

De meeste veranderingen gaan geleidelijk. Pas achteraf kun je zien hoe alles is aangepast, soms weer teruggedraaid, veranderd en hopelijk verbeterd. Al vraag ik me soms af of er in ­deze voorbije decennia nu daadwerkelijk zo veel is veranderd in het onderwijs als we vermoeden.



Deze overpeinzing doet me zijdelings denken aan de bundel Liefdesoproepen Uit Vervlogen Tijden van Mark Traa. Hij verzamelde oude liefdesadvertenties uit kranten tussen 1850 en 1940. Het waren tijden van beleefdheid en ­discretie, waarbij tutoyeren nog niet gebruikelijk was.



Meestal moest in enkele zinnen de boodschap duidelijk worden overgebracht, ­zodat de ontvanger hopelijk begreep om wie het ging.



Om de advertenties kort en bondig te houden, maakte men regelmatig gebruik van afkortingen en werden sommige signaalwoorden vet­gedrukt. Zo moest een tekstje als: 'MARIE! Ik zie van je af.' of 'J.J. Ik ben niet boos. A.B.' de kern van de boodschap weergeven en begon voor de afzender het wachten op een eventuele (re)actie.



Tegenwoordig maken we, ruim honderd jaar na dato, nog steeds gebruik van dit soort primitieve communicatievormen. Al is de krant als traag middel hiervoor reeds verleden tijd geworden.