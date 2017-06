'Zo kan het gelukkig ook in Amsterdam'

De man ging vol in de weerstand. Inclusief borstrok vooruit en dreigende stappen richting de fietser

Ik bleef op afstand toekijken om de reactie van de foutparkeerder af te wachten. Die zou gezien zijn wat karikaturale voorkomen ­(type vastgoedhandelaar, inclusief zonnebril, net te lang haar, zeer strak pak dat was gesneden rondom een licht corpulent lichaam en arrogante air) weleens interessant kunnen uitpakken.



En jawel: de man ging vol in de weerstand. Inclusief borstrok vooruit en dreigende stappen richting de fietser. De fietser bleef rustig, maar ook bij zijn punt. De foutparkeerder bleef briesen. Dit duurde een minuut of twee, waarna de bozerik vloekend in zijn auto stapte en wegreed.



In de tram naar het station bleef ik me verwonderen over deze hufterigheid. Enigszins nukkig aangekomen op station Zuid liep ik daar tegen een schoolklas van het Geert Groote College aan. Die liederen stond te zingen om geld op te halen voor hun schoolreis.



Dit was geen kinderlijk gekras, maar écht een traktatie van nachtegalengezang. Zo kan het gelukkig ook in de stad. En dus werd de dag toch weer zonnig.



Claartje Koop-Schrijvers, ­Amsterdam