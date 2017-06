'Ze wil alleen een belhamel die z'n pik niet in z'n broek kan houden'

Ik kan haar niet meer ontlopen, trek een brede grijns, wijs op het jongetje en het meisje die onvoorstelbaar met ijs aan het knoeien zijn en zeg: "Wat leuk. Zijn dat jouw kleinkinderen?"



Ze kijkt of de kinderen uit het gehoorveld zijn en zegt: "Dat meisje wel, die jongen niet, maar ze hebben wel dezelfde vader. En ze zijn even oud. Voel je hem?"



Ik moet erover nadenken.

"Je bedoelt..."

"Sst... Ja... Dus je begrijpt dat Olga bij hem weg is gegaan. Al weer vier jaar geleden."

"O ja, Olga was je dochter."

"Ja! Maar ja? Hij. Geknoei... Zit ie met twee kinderen en iedereen moet hem helpen, want mijnheer moet af en toe naar Dubai. Niks geregeld, dus ik moet ook op dat jongetje passen."



"En z'n moeder?"

"Dood. Borstkanker."

"En die had geen ouders die opa en oma kunnen zijn?"

"Oma is ook dood. Opa is dement. Vind ik ook weer zielig voor dat joch."



De kinderen hebben hun ijsje op - of voor een deel op de grond laten vallen - en beklimmen nu een auto. "Wacht even," zegt hun oma tegen mij, en tegen de kinderen: "Jongens niet doen! Niet doen! Niet! Doen! Wat hadden we nu afgesproken? Lief zijn en doen wat oma zegt!"



De kinderen luisteren, maar lijken niet van plan dit lang vol te houden.



"Ik lees in je stukjes dat jij ook twee kleinkinderen hebt," zegt ze opeens.

"Dat klopt."

"Van twee verschillende vaders, is het niet?"

"Ja."

"Waren wij vroeger nou ook zo aan het knoeien?"

"Ja, het is van alle tijden."



Ze knikt. Ze kijkt op haar horloge.

"Nog een uur, dan worden ze godzijdank gehaald."

"Door vader of door je dochter?"

"M'n dochter... Ze is eigenlijk nog dol op die man. God weet waarom, maar ze doet alles voor hem, en hij maakt misbruik van haar. Je voedt ze op met emancipatie, met kom voor jezelf op, met maak wat van je leven, en het enige wat ze wil is een belhamel die z'n pik niet in z'n broek kan houden."



"Belhamel?"

"Ja, ik had hem meteen door. Hij was gewoon te knap. Met van die ogen die je te lang aankeken."



Ik kijk naar de kinderen die aan het schreeuwen zijn om iets en neem afscheid van hun oma die moet optreden. "Niet! Doen!" hoor ik nog.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief. Reageren? t.holman@parool.nl