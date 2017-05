'Willekeur regeert bij afkoop erfpacht'

Als we het nu voorgestelde afkoopbedrag op een behoudende manier zouden beleggen, is dat aan het einde van onze canonperiode aanzienlijk meer waard.



Nogal willekeurig

Deze afkoopcalculaties lijken nogal willekeurig. De afkoop is bovendien 'eeuwigdurend'. Maar is dat wel zo? Belastingtechnisch waarschijnlijk wel. Alleen: heeft de gemeente naar de juridische consequenties gekeken?



In vergelijkbare afkoopsituaties hebben rechters bij faillissement geconcludeerd dat de 'eeuwigdurende' afkoop in feite een langdurige huurovereenkomst betrof (in de vorm van niet-opzegbare gebruiksrechten).



Conclusie: het eigendom kon niet als bezit worden beschouwd en verviel daarom aan de juridische eigenaar - in dit geval de gemeente. Het zou ons niet verbazen als de hypotheekbank hier net zo over denkt. Erfpachtafkoop heeft pas echt zin als wij, net als de overburen, de grond onder ons huis op onze naam hebben staan. Anders blijven we tweederangs eigenaren.



Vraag is ook hoe we de recente verlaging van de afkooppercentages en de verhoging van de kortingen moeten opvatten. De gemeente presenteert het als buitenkansje.



Elk bedrijf dat na zorgvuldige analyse van z'n productwaarde bij de eerste tegenslag zo'n klantenkorting doorvoert, maakt zich volkomen belachelijk. Blijkbaar zit er behoorlijke rek in die voorgestelde erfpachtkosten en waren al die zorgvuldige calculaties ook nattevingerwerk.



Wij wachten op een stadsbestuur dat competent genoeg is om het erfpachtvraagstuk eerlijk op te lossen. Tot die tijd gaat de eeuwigdurende afkoop er bij ons niet in.



