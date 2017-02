'Wij kunnen elkaar niet haten, we moeten het maar met elkaar doen'

Mo en Hans staan tegenover elkaar onder een viaduct.



"Waar spreken we af?" vroeg Hans een uur geleden aan de telefoon.

"We spreken af onder het viaduct," antwoordde Mo.

"Wat is een viaduct?" vroeg Hans.

"Een viaduct is een regenboog van beton," antwoordde Mo.



Hans kijkt naar de racistische tekst die iemand gisteren op het viaduct heeft geschilderd.



"Het spijt me, Mo."

"Het is al goed, Hans."

"Nee, het is niet goed. Dit is jouw land. Je bent hier ­geboren. Jouw wieg stond in deze stad."



"De vier poten van mijn wieg stonden inderdaad op een vloerkleed van de Gamma. Maar misschien kunnen dit soort mensen tijdreizen. Je weet het niet, Hans. Misschien zijn ze naar het jaar 1972 gereisd en hebben ze mijn wieg 2400 kilometer naar het zuiden verplaatst."



"Hebben we het nu echt over tijdreizende wiegverplaatsers?"

"Het is de enige logische verklaring, Hans."



De twee mannen trekken hun schoenen en kleren uit. Dit is de eerste keer in hun leven dat ze met de blote voeten op asfalt staan.



"We zijn al dik dertig jaar vrienden, maar wat is vriendschap?" vraagt Mo.

"Dat vind ik een lastige vraag. En ik heb dat altijd al een lastige vraag gevonden, maar het feit dat ik in mijn boxershort onder een viaduct sta, maakt de vraag nog lastiger."



"Weet je wat het is, Hans? Ik mag graag naar plantenbakken kijken en dan vooral naar van die afgebroken takjes die de andere plantjes helpen met groeien. Is dat niet wat vriendschap is? Dat we elkaar zo mooi mogelijk, zo snel mogelijk en zo recht mogelijk laten groeien?"